تفاصيل حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بـ السلام 4 أيام

قررت جهات التحقيق بنيابة السلام اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة السلام.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بهدف التربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطواه".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد شخصين بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بارتكاب وقائع السرقة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مندوبي مبيعات مزيفين في 6 أكتوبر



وفي السياق ذاته، تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالاعتداء على مدرس بالمعاش، وسرقته بالإكراه، بعد ادعائهم العمل مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مدرس بالمعاش، يحمل جنسية إحدى الدول، بحضور سيدة وشخصين مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول، مبلغ مالي، فيزا كارد، ساعة يد، بعض الأجهزة المنزلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وزوجيهما، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محموله أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كل المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.