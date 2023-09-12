مشايخ سيناء وإبراهيم العرجاني يطالبون الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

طالب عدد كبير من مشايخ شمال سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها على أرض سيناء، وكان من أهمها القضاء على الإرهاب الذي شهدته سيناء خلال الفترة الماضية.

دعم أبناء سيناء

وقال أحد المشايخ في جلسة جمعت كبار مشايخ شمال سيناء وإبراهيم العرجاني: "نحن أبناء سيناء نعلن ونطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها في مصر عامة وسيناء خاصة".

علي قلب رجل واحد

وأكد: “نحن جميعاً على قلب رجل واحد ونعلن دعمنا الكبير للرئيس السيسي للسير على خطاه نفسها التي بدأها منذ أن تولى حكم مصر بعد التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية”.

https://youtu.be/w5XeEkD9K2Y