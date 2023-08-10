الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ جنوب سيناء: تعاون القبائل مع القوات المسلحة مستمر منذ سنوات طويلة

إبراهيم سالم
إبراهيم سالم

قال إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إنه يوجد تعاون بين أبناء القبائل مع القوات المسلحة، والذي لم يكن من اليوم ولكنه من سنوات طويلة من قبل النكسة وحتى حرب أكتوبر وحتى القضاء على الإرهاب مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الالتحام بين القبائل والقوات المسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن الأمن في سيناء مستتب ويوجد أمان واستقرار، ويوجد رجال الشرطة المصرية من أكفأ رجالها بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أن أهم ماحدث في سيناء هو الربط الدولي الذي تم بين محافظات جنوب سيناء وعواصم المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى مشروعات التنمية لتطوير سيناء ومحور قناة السويس والذي سيكون شيء عظيم لربط التجارة العالمية مما يوفر فرص العمل لأبناء سيناء.

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