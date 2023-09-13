احذر.. 5 مشاكل صحية خطيرة يمكن أن تسببها الوحدة

إن العزلة الاجتماعية أو الشعور بالوحدة؛ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، حيث يقول خبراء إن الصحة العقلية مرتبطة بصحة البدن.

وفقا للدراسات، فإن الشعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة، وهو خطر يرتبط أيضًا بالتدخين والسمنة والخمول البدني.

وهذا يعني أنه إذا كنت وحيدًا، فقد يجعلك ذلك عرضة للإصابة بأمراض القلب والاكتئاب والقلق والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

وقد يشعر الناس بالوحدة مع تقدمهم في السن، لكن العديد من الشباب أيضًا قد يشعرون بالعزلة في غياب شبكة اجتماعية، أو كونهم انطوائيين أو بسبب مرض أو إعاقة.

التغلب على الوحدة

التغلب على الشعور بالوحدة أمر ممكن حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون تكوين صداقات كثيرة، إذ يعد الانخراط في بعض الأعمال أو الهوايات أو الأهداف ذات المعنى يمكن أن يساعد الشخص على تقليل الشعور بالوحدة، ويمكن للمرء أن يحاول بناء روابط اجتماعية من خلال العمل التطوعي، أو الانضمام إلى نادٍ أو مجموعة، أو التواصل مع الأصدقاء أو العائلة، أو ممارسة الرعاية الذاتية، أو طلب الدعم المهني إذا لزم الأمر.

أعراض للأمراض

ويمكن أن تكون الوحدة تأثيرًا سببيًا وأعراضًا للعديد من الأمراض الصحة العقلية والصحة الجسدية وجهان لعملة واحدة؛ فالعديد من المرضى الذين يزورون المستشفيات يرجعون إلى الجسد النفسي، وهذا يعني أنه لا توجد مشاكل أو أضرار جسدية ولكن المزيد من المشاكل النفسية. وفقًا لاستشارين علم نفس.

مشاكل صحية تتطور بسبب الوحدة

ترجع الأسباب الشائعة للوحدة إلى المشكلات المالية، أو البقاء وحيدًا أثناء النمو أو النمو، أو وفاة أحد أفراد أسرته، أو الفشل، أو الشعور بأنك لا تصلح لأي شيء.

فيما يلي 5 مشاكل صحية يمكن أن تتطور بسبب الوحدة:

1. عسر المزاج أو الاكتئاب المستمر

هذا هو أحد الاضطرابات الرئيسية التي يمكن أن تسببها الوحدة. يرغب الشخص الذي يعاني من هذا في معظم الأوقات في البقاء بمفرده، على الرغم من أن هذا ليس مرضًا جسديًا. عسر المزاج هو حالة صحية عقلية مزمنة وتؤدي تدريجيًا إلى تضاؤل ثقة الشخص وتقديره لذاته.

2. القلق الاجتماعي / العزلة الاجتماعية أو اضطراب القلق

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي صعوبة في التفاعل مع الآخرين لأنه قد يسبب القلق غير العقلاني والخوف والوعي الذاتي والإحراج. في مثل هذه الحالة، يختار الأشخاص عمدًا عزل أنفسهم عن مقابلة الأشخاص في المواقف الاجتماعية والشخصية.

3. الأمراض المزمنة

عادة ما يوجد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسمنة والمشاكل الجسدية ذات الصلة لدى الأشخاص الذين يظلون معزولين اجتماعيًا، كما لوحظ في الأبحاث أن 29% من أمراض القلب أو أمراضه وزيادة معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32%.

4. السرطان

أظهر علماء الأحياء أن الشعور بالوحدة يؤدي إلى إطلاق تغيرات هرمونية بسبب التوتر، ما يُسبب انخفاض المقاومة للأمراض وخطر الإصابة بالسرطان.

5. مرض السكري

غالبًا ما يكون خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مرتفعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من مشكلات حادة في نمط الحياة مثل عدم النشاط، وذكا التوتر والشعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم فرص الإصابة بمرض السكري.