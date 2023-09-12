وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض موسكو

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، الجناح المصري المشارك في الدورة الـ29 لمعرض Leisure الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو، وتُشارك فيه مصر ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك الوزير في مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض التي تمت بحضور عدد من وزراء وسفراء الدول المُشاركة بالمعرض، كما شارك في الافتتاح السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وحرص عيسى على إلقاء كلمة خلال مراسم الافتتاح للمعرض، أشار خلالها إلى أهمية صناعة السياحة ودورها المهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية السياحة في خلق التقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب.

ووجه الدعوة للحضور وجميع المشاركين في المعرض لزيارة الجناح المصري المُشارك للاطلاع على المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر.

أشار الوزير إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض السياحية المهمة في السوق الروسي، لافتاً إلى أهمية هذا السوق باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.

وعقب الافتتاح، قام عيسى بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالمعرض، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة.

واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فعاليات المعرض ولا سيما في ظل مشاركتهم الفعالة.

من جانبهم، وجه العارضون الشكر للوزارة على كافة سبل الدعم التي تقدمها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

يشارك في المعرض هذا العام 15 دولة حول العالم، و50 منطقة روسية، وتشارك مصر بجناح مساحته 100 م2، يضم 6 من الشركات والمنشآت الفندقية وشركات الطيران المصرية.