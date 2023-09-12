أحمد عيسى: القطاع الخاص هو محرك صناعة السياحة في مصر

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS.

تأتي هذه اللقاءات خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة الروسية موسكو في إطار مشاركة مصر في فعاليات معرض Leisure الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر الجاري بموسكو، واستثمار هذه المناسبة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع كبار مسئولي السياحة ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر والسياحة في السوق الروسي لبحث آليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.

وخلال هذه اللقاءات، أشار الوزير إلى الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة والتي من بينها السوق الروسي، الذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، منوهًا إلى المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمنتجات السياحية التي تركز عليها وتستهدفها الوزارة خلال الفترة القادمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومنها منتجات السياحة الثقافية، والشاطئية والترفيهية، والعائلات، والمغامرات وتلك الخاصة بالسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، كما استعرض التجارب السياحية المتنوعة التي يمكن أن يستمتع بها السائح خلال زيارته لمصر.

أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر

كما تحدث عيسى عن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه بعد جائحة فيروس كورونا زاد الطلب على السفر العالمي ما ساهم في زيادة الطلب على السفر إلى مصر، حيث تعد وجهة سياحية طوال العام كما تتمتع بمقومات ومنتجات وأنماط سياحية وأثرية تلبي أذواق كافة السائحين.

وتطرق أيضا خلال هذه اللقاءات للحديث عن حزمة الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع منظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم السياحية إلى مصر، مشيرًا إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة وصانع للسياسات والتأكد من تلقى الزائر والسائح ما وُعد به من تجربة سياحية متميزة، وأن القطاع السياحي الخاص هو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أسياسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.