تفاصيل استعدادات السياحة للموسم الشتوي المقبل

تستعد وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بالمشاركة فيما يقرب من 30معرضا سياحيا بكبرى الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية في مصر، وذلك لزيادة الأعداد السياحية خلال الموسم الشتوي واستمرار التدفقات السياحية التي شهدتها السياحة المصري خلال الموسم الصيفي كما أن المشاركة بالمعارض السياحية واحدة من آليات الترويج السياحي حيث تتم مقابلة منظمي الرحلات واطلاعهم على مستجدات القطاع السياحي وتقديم الحوافز لزيادة الرحلات.

أبرز المعارض السياحية خلال الموسم الشتوي.

ويأتي من أبرز المعارض السياحية خلال الموسم الشتوي معرض WTM والمزمع عقده بمدينة لندن – إنجلترا خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر ويعتبر من أهم المعارض السياحية التي تقام على مستوى العالم والذي قد حضرت العام الماضي نحو أكثر من 35,800 مشارك من جميع أنحاء العالم.

كما ستشارك الهيئة في معرض Leisure الذي سيقام بالعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر المقبل، والذي يصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وقد شارك مصر كدولة شريك للمعرض في عام 2021، وتأتت أهمية المشاركة في هذا المعرض لما للسوق الروسي من أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، والذي يشهد حاليا تدفقات سياحية مرتفعة رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما يأتي من ضمن أكبر وأشهر المعارض السياحية التي أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن مشاركتها بها هو معرض Fitur الفيتوري الذي ينعقد بالعاصمة الأسبانية مدريد الذي سيقام في يناير 2024، ويعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين السياحية "ITB" ولندن الدولية للسياحة "WTM" وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية في شبه جزيرة أيبريا وأمريكا اللاتينية.

كما أن معرض "الفيتوري" Fitur، يشارك به حوالي 5000 مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الأسبانية، بالإضافة إلى عارضين من أكثر من 55 دولة، و37 ممثلًا رسميين.

ومن جانبه يكشف محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، أن السياحة الثقافية ستشهد ازدهارًا خلال الموسم الشتوي المقبل بوصول الرحلات الإنجليزية على الأقصر وذلك بعد توقفها بالإضافة إلى زيادة أعداد رحلات الطيران من السوق الإسباني الذي يعتبر الأعلى إقبالًا على الأقصر.

كما سنشهد خلال الموسم الشتوي زيادة في أعداد الرحلات القادمة من أسواق الصين والهند واليابان بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.