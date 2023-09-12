محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تطوير منطقة بازار عباس التراثية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مقترح خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولجنة التراث المعماري وحي الشرق وإدارة المشروعات ومديرية الإسكان، ودكتور محمد الغندور استشاري المشروعات، وممثلي جامعة براندنبورغ.

مناقشة ملامح التغير

وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور، ملامح مقترح التطوير، موجها بسرعة البدء في أعمال التطوير والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، والاستفادة منها سياحيا، كما استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، وألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا، حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد.

رفع كفاءة حديقة الكروان

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري ،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

وأوضح المحافظ ، أن أعمال التطوير تشمل زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها وإزالة الأسوار وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.