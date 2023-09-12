محافظ بورسعيد: استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل الحي، لاستكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت النهائية بعد نهو أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور.

استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل بحي الزهور

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات، تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة في أقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

وفي شأن آخر، عقد محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اللواء محمد بصلة، ورئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ٥٤ و٥٨ مصنعا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث