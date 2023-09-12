50 عامًا من النصر.. 10 معلومات لا تعرفها عن تجهيز مصر لحرب أكتوبر

في اللحظة الحاسمة وبعد مرور صرخات الهزيمة في نكسة 1967م، اندلعت حرب أكتوبر عام 1973م، مشعلة نيران التحرر والتحدي، وكانت مصر مستعدة للمواجهة، حيث تم تجهيز جنودها بقوة الإيمان والإصرار، ورسموا خارطة النصر بالدم والعزيمة.

وتم دمج قوات مصرمع الجيوش العربية، وطورت أدواتها التكنولوجية ومع المثابرة البشرية تحولت الرمال الصحراوية إلى ساحة معركة تضج بالحماس والأمل تحت قيادة قادة عظماء، تحركت القوات المصرية بثقة وتخطت التحديات بصمود.



وفي السطور التالية، ننقل لكم معلومات قد لا تعرفهم عن تجهيزات حرب 6 أكتوبر:

10 معلومات عن تجهيزات حرب أكتوبر

1- تم استخدام تكتيكات جديدة في حرب أكتوبر 1973، حيث قامت مصر بتشكيل قوات مختلطة تتكون من مدرعات ومشاة، وذلك لتحقيق التعاون المشترك بين القوات المختلفة، وضم التشكيل العسكري المصري قوات عسكرية بحجم جيش ميداني.

2- قامت مصر بتطوير واستخدام أسلحة روسية متطورة جعلت الكفة المصرية السورية هي الراجحة في حرب أكتوبر، والتي منها: مقاتلات الاستطلاع "ميغ - 25"، مقاتلات "ميغ – 21"، مقاتلات "ميغ – 17"، قاذفات "توبوليف تي يو - 16"، مقاتلات "سوخوي سو - 7 بي إم"، صواريخ "سام – 6"، صواريخ "بيتشورا"، صاروخ "إس 75 - دفينا"، صواريخ السكود المضادة للسفن والطائرات، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة في حماية الأراضي والموانئ المصرية.

3- اعتمدت مصر على استخدام الألغام البحرية كوسيلة فعالة لحماية السواحل المصرية، حيث تم زرع العديد من الألغام في المناطق الساحلية للتصدي للسفن العدو، ونجحت القوات البحرية في السيطرة على مسرح العمليات البحرية بامتداد 1600 كم على السواحل المصرية و400 كم على سواحل فلسطين المحتلة وسيناء لتؤمن الجيش المصري الذي يخوض المعركة.

4- تم تطوير واستخدام نظام الرادار المتطور بشكل واسع في القوات المصرية، مما ساهم في اكتشاف الأهداف العدو وتتبعها بدقة وتحديد مواقعها، وهنا كتب عنها المحرر العسكرى محمد عبد المنعم (كنا نراهم ولايروننا).

5- قامت مصر بإنشاء شبكة متطورة من الخنادق والمستنقعات والحواجز الطبيعية على طول خطوط الدفاع، وهذا ساهم في تعطيل تقدم القوات الإسرائيلية وتحقيق مزيد من الوقت للتعامل معها.

6- الهجوم المفاجيء الناجح للقوات المصرية (العملية بدر) أيام 6- 10 أكتوبر، حيث هاجمت القوات المصرية المتقدمة باتجاه خط بارليف كمحاولة لتخفيف الضغط علي الجبهة السورية وأسفرت العمليات عن تكبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

7- تم استخدام الغواصات المصرية بشكل ناجح في حرب أكتوبر، حيث تمكنت من تنفيذ عمليات ضرب دقيقة ضد السفن الإسرائيلية وقواعد العدو البحرية.

8- تم استخدام الشبكات اللاسلكية وأجهزة الاتصالات المشفرة في القوات المصرية، وهذا ساهم في تحقيق تنسيق فعال بين الوحدات وتداول المعلومات بشكل آمن.

9- تم تنفيذ عمليات استخبارات دقيقة قبل بدء الحرب، حيث تم جمع معلومات هامة حول تحركات القوات الإسرائيلية ونقاط ضعفها، وتم استخدام هذه المعلومات لتخطيط هجمات فعالة وتحقيق تفوق استراتيجي على العدو.

10- قامت بتجهيز سفن حربية متقدمة مثل الفرقاطات والغواصات والزوارق الصاروخية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية لحماية السواحل المصرية وتنفيذ عمليات بحرية استراتيجية.