الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفيد شهاب لـ"القاهرة الإخبارية": حرب أكتوبر أثبتت فشل نظرية الأمن الإسرائيلية

مفيد شهاب
مفيد شهاب

قال د. مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، إنه منذ 1973 بعد النصر العسكري العظيم الذي حققته القوات المسلحة مرورًا بمفاوضات السلام والجهد السياسي الذي بذل لإقرار حق مصر في استرداد جميع أراضيها وكذا الدول العربية وانتهاءً بمعركة تحرير آخر بقعة عن طريق التحكيم الدولي وإعمال قواعد القانون الدولي وهي أرض طابا في سنة 1988، هذه المسيرة أكدت فشل نظرية الأمن الإسرائيلي. 

وأضاف شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل كانت تزعم بعد أن حققت نصرًا مفاجئًا سريعًا 1967، في الحقيقة القوات المصرية لم تحارب وإنما أخذت على غرة، وحدثت للأسف نكسة وهزيمة للقوات المصرية. 

وأكد أن هذا لم يؤثر إطلاقًا على معنويات القوات المسلحة ولا على معنويات الرأي العام المصري ولا على ثقة زعيم الأمة الراحل جمال عبدالناصر بأنه رغم ما حدث في 5 يونيو 67 إنما من واجبنا من حقنا وفي مقدرتنا أن نستعيد الأرض وأن نلقن إسرائيل درسًا، وأن نثبت لها أن نظرية الأمن الإسرائيلي هي نظرية خادعة، مؤكدًا أن حرب أكتوبر أثبتت فشل نظرية الأمن الإسرائيلية.

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