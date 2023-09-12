قافلة علاجية ومعرض ملابس دعما لغير القادرين في قرى ومراكز الغربية

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية، من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وتحت رعاية محافظة الغربية، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وذلك خلال النصف الاول لشهر سبتمبر من العام الجاري، بالإضافة إإلى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لـ 250 أسرة لاهالى قرى الجمهورية وكفر حجازي ومنشأة السلام بمركز المحلة الكبرى، في معارض أفادت القري والعزب المجاورة.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية والجمعية الخيرية الشهيرة، وانطلاقا من حرص واهتمام طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أبحاث ميدانية للتأكد من مستحقي الدعم بالغربية

وشدد المحاسب أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها أى مساعدة اومشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جهته، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الجمعيات الكبري يأتى في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

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