الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "آداب طنطا" تتفقد سير امتحانات الدور الثانى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعربت الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد، وكيل كلية الآداب جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن رضاها الكامل عن تنظيم وسير أعمال انتظام امتحانات دور سبتمبر لطلاب مرحلة الليسانس بـكلية آداب طنطا، حيث قامت بجولة تفقدية شملت جميع لجان الامتحانات بالكلية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

 

وخلال الجولة التفقدية، أبدت الدكتورة تفيدة ارتياحها للجهود المبذولة من قبل أعضاء الكنترولات والملاحظين في تسيير الامتحانات بكل يسروسهولة، وأكدت أن العملية تسير بشكل منظم ومنسق، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يقين وثقة.

 

وأعربت الدكتورة تفيدة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء الكنترولات والملاحظون في ضمان سلامة وشفافية العملية الامتحانية، مشددة على أهمية توفير بيئة عادلة ومنصفة لجميع الطلاب، حيث يتلقون فرصة متساوية للتعبير عن معرفتهم وقدراتهم.

وفي ختام الجولة التفقدية، أعربت الدكتورة تفيدة عن ثقتها في نجاح الطلاب وتفوقهم في حياتهم العملية عقب اجتياز امتحاناتهم، وأشادت بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الصحية الراهنة، كما أكدت استمرار جهود الكلية في توفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم في رحلتهم الأكاديمية.

 

وأكدت وكيل الكلية أن جولتها داخل امتحانات الدور الثاني تعكس التزام الكلية بجودة التعليم، وتنفيذ العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية، وتعد هذه الجولة خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطوير خدماتها للطلاب.

 

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
كلية الآداب جامعة طنطا وكيل كلية آداب طنطا تتفقد سير إمتحانات دور سبتمبر امتحانات دور سبتمبر رئيس جامعة طنطا كلية آداب طنطا

مواد متعلقة

نقل المادة المجهولة بزفتي لمدفن صحي.. والأهالي يستغيثون

بحضور رئيس "القبائل المصرية".. محافظ الغربية يشهد فعاليات الحوار المجتمعى

"تعليم الغربية" يشهد اجتماع مسؤولي معامل اللغات

رئيس مجلس القبائل المصرية: "الجمهورية الجديدة" قادرة وليست غاشمة

رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه يزور نادى بلدية المحلة ويشيد بأندية الغربية

غرس 105 شجرات مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

رفع 210 أطنان قمامة فى السنطة وطنطا بالغربية

ضبط تاجر تموينى تصرّف فى سلع تموينية بقيمة 23 ألف جنيه بالغربية

الأكثر قراءة

أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم