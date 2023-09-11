وكيل "آداب طنطا" تتفقد سير امتحانات الدور الثانى

أعربت الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد، وكيل كلية الآداب جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن رضاها الكامل عن تنظيم وسير أعمال انتظام امتحانات دور سبتمبر لطلاب مرحلة الليسانس بـكلية آداب طنطا، حيث قامت بجولة تفقدية شملت جميع لجان الامتحانات بالكلية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

وخلال الجولة التفقدية، أبدت الدكتورة تفيدة ارتياحها للجهود المبذولة من قبل أعضاء الكنترولات والملاحظين في تسيير الامتحانات بكل يسروسهولة، وأكدت أن العملية تسير بشكل منظم ومنسق، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يقين وثقة.

وأعربت الدكتورة تفيدة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء الكنترولات والملاحظون في ضمان سلامة وشفافية العملية الامتحانية، مشددة على أهمية توفير بيئة عادلة ومنصفة لجميع الطلاب، حيث يتلقون فرصة متساوية للتعبير عن معرفتهم وقدراتهم.

وفي ختام الجولة التفقدية، أعربت الدكتورة تفيدة عن ثقتها في نجاح الطلاب وتفوقهم في حياتهم العملية عقب اجتياز امتحاناتهم، وأشادت بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الصحية الراهنة، كما أكدت استمرار جهود الكلية في توفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم في رحلتهم الأكاديمية.

وأكدت وكيل الكلية أن جولتها داخل امتحانات الدور الثاني تعكس التزام الكلية بجودة التعليم، وتنفيذ العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية، وتعد هذه الجولة خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطوير خدماتها للطلاب.

جامعة طنطا

جامعة طنطا