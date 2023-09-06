الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد برئاسة عميد "هندسة طنطا" يزور جامعة أوسييك بكرواتيا لبحث التعاون المشترك

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور هرفوي كرستيتش عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة جامعة أوسييك بكرواتيا، وفد من  كلية الهندسة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، ويضم الوفد الدكتور صالح شلبي، مدير وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا والدكتور مصطفى فهمي والدكتورة نشوى يوسف الأستاذة بقسم هندسة الإنشاءات لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الأكاديمي والبحثى.

ونقل الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، خلال الزيارة رسالة شكر من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة للجانب الكرواتي، مؤكدا أن الزيارة تأتي  فى إطار تعزيز  التعاون بين الجامعتين تنفيذا لتكليفات رئيس جامعة طنطا بتلبية الدعوات الموجهة من الجامعات الأجنبية ذات التصنيفات الدولية المتقدمة لتحقيق مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية في التواجد الفعال على الساحة الدولية وتوطيد العلاقات العلمية والبحثية مع الجامعات الأجنبية وتبادل الزيارات على مستوى الأساتذة والطلاب وتوقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق برامج أكاديمية ومشروعات بحثية مشتركة.

خلال الزيارة تم الاتفاق  على البدء في إجراءات إنشاء درجة ماجستير مشتركة في الهندسة المدنية، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لتعميق التعاون البحثي، كما رافق الوفد المصري خلال زيارته الدكتورة ماريانا أستاذ الهندسة الانشائية والدكتور كارلو نياركو، وقام الوفد بزيارة مكتب العلاقات الدولية حيث تم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمشروع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وقام الوفد بزيارة معامل الخرسانة و اختبار المواد، كما ناقش الجانبان فرص التقدم لمشروعات بحثية مشتركة من خلال برنامج هورايزون، ومشروعات بناء القدرات من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ِerasmus +).

كلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة جامعة اوسييك بكرواتيا كلية الهندسة بجامعة طنطا وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا خطة الجامعة الاستراتيجية برنامج هورايزون زيارة مكتب العلاقات الدولية

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