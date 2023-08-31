الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بالتواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا، مساء اليوم، لمديري العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية في المحافظة، وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة في التصدي للشائعات وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات 

وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع المواطن وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات بكل قوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي غيرت وجه الوطن للأفضل.

وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور وكلاء الوزارة في المحافظة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات على رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.

بالإضافة إلى دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

وأكد رحمي، خلال الاجتماع، ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.

طارق رحمي محافظ الغربية العلاقات العامة والاعلام الدولة المصرية دور الاعلام في مواجهة الشائعات وزارة التضامن الاجتماعي

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