الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 190 شجرة زينة ومثمرة بمركز السنطة فى الغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن زراعة 190 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز، في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي للقرى وتعزيز البيئة المحيطة.

وأكدت "صالح" التزام مجلس مدينة السنطة بتعزيز الحياة البيئية في المنطقة، والعمل على تحسين جودة البيئة للمواطنين، وتسهم الأشجار المثمرة في توفير ثمار صحية وغذائية للسكان، ما يعزز سلامتهم الغذائية ويعمل على تعزيز الاستدامة البيئية.

زراعة أشجار زينة لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى

وقالت رئيس المدينة إنه تم اختيار أشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى، ومن المتوقع أن تضفي هذه الأشجار الجمال والظل والهواء النقي على البيئة المحيطة، مما يعمل على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع المحلي.

وأوضحت رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار حملات التجميل والتشجير التي تقوم بها إدارة مركز ومدينة السنطة، وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المظهر العام للمناطق الريفية والعمرانية، ما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتلقى الإعلان عن زراعة الأشجار المثمرة والزينة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان المركز والمجتمع المحلي، حيث يرون فيها إشارة إيجابية لتحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الطبيعة والبيئة.

ويعكس هذا الأمر الطموح نحو تحقيق تحسينات في المنطقة والسعي نحو بيئة أفضل وأكثر جمالًا للأجيال القادمة، وبفضل هذه الجهود سيظل مركز ومدينة طنطا واحدة من الوجهات البيئية المميزة في محافظة الغربية.

وعلى صعيد موازٍ، قالت رئيس مدينة السنطة إن زراعة الأشجار المثمرة والزينة في قرى المركز خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به للمجتمعات الأخرى في تعزيز الجمال الطبيعي وتعزيز الوعي البيئي.

السنطة شجرة مثمرة وزينة زراعة الأشجار المثمرة والزينة مجلس مدينة السنطة محافظة الغربية

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