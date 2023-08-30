الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  حرص المحافظة على  التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


جاء ذلك خلال الجولة، التي قام بها مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وحسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مركز طنطا.


وبدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، الذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، الذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.


واختتم  المحافظ جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي، تمهيدا للاستفادة منها.

 

محافظ الغربية مركز ومدينة طنطا كوبري فاروق حى أول طنطا منطقة العجيزى

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