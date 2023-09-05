بالتنسق مع "حياة كريمة".. تقديم الرعاية الطبية لــ3499 مواطنا بـ3 قوافل لجامعة طنطا

لدعم مبادرة "حياة كريمة":

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع، 3 قوافل طبية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، قرية تطاى مركز السنطة وقرية منية أبيار مركز كفرالزيات، وقافلة ثالثة لقرية صالحجر مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد 3499 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 202 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 9634 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

175 حالة في جراحة المخ والأعصاب، 310 حالة في عيادة طب الأطفال، 379 بجراحة العظام، 363 بعيادة الأمراض الجلدية، 342 بأمراض الباطنة، 114 بعيادة جراحة المسالك البولية، 347 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 75 بعيادة الجراحة العامة، 146 بعيادة الأمراض الصدرية، و63 بالنفسية والعصبية، و 541 بعيادة طب وجراحة العيون، و80 بعيادة القلب والأوعية، 226 بعيادة التحاليل، و84 حالة تنظيم أسرة و254 بالمبادرات.

كما جرى تحويل 202 حالة بواقع 16 جراحة مخ وأعصاب، 8 أطفال،31 عظام، 13 جلدية، 18 باطنة، 12 مسالك بولية، 36 أنف وأذن وحنجرة، 15جراحة عامة، 12 الصدر، 7 نفسية وعصبية، 26 طب وجراحة العيون، و8 قسم القلب والأوعية الدموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 179 مواطنا وزراعة 100 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة والفحص الذاتي للثدي، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم.