الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد طب طنطا يوضح حقيقة إلغاء الكشف المجانى على المرضى

عميد طب طنطا
عميد طب طنطا

أثارت إدارة المستشفى التعليمي العالمي التابع لـ جامعة طنطا، علامات استفهام  بقرارها الفجائي بإلغاء أيام الكشف المجاني للمرضى، حيث كانت إدارة المستشفى قد أعلنت سابقًا عن تخصيص أيام محددة لـ فحص المرضى مجانًا، وكان يوم الأحد مخصصًا لفحص مرضى القلب والشرايين، والإثنين مخصصًا لفحص مرضى العظام، ولكن بشكل فجائي تم إلغاء أيام الكشف المجاني، وقررت الإدارة إعادة التنظيم والترتيب لهذه الأيام.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، جامعة طنطا، والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة طنطا خدمة مجانية في الأساس، و أن ما يعلن عنه من خدمة "اليوم المجاني" كان يهدف لخدمة بعض المنتفعين، وعمل دعاية للبعض على حساب الجامعة ومستشفياتها، ونفى عميد طب طنطا أن يكون هناك قرار بإلغاء الخدمة المجانية والتي روج لها البعض، مؤكدًا أن  ذلك  غير حقيقي.

و أضاف أن ما فعلته إدارة المستشفيات هي وضع الأمور في نصابها الطبيعي من خلال تقنين وضع هذه الخدمة تحت إشراف لجان متخصصة، تعمل على تقديم خدمة حقيقية تستهدف الطبقة التي تستحقْ وليس تحويل الحالات لمصالح شخصية، وقد لاقي قرار إدارة المستشفيات حالة من الارتياح لدى العاملين والمواطنين والذين أكدوا أن هذا القرار تأخر كثيرًا بعد أن كان ما يسمى (باليوم المجاني) وكرًا وبابًا خلفيًا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المرضى والمتاجرة بآلامهم.

وفي سياق أخر أكد الدكتور أحمد غنيم، أن إدارة المستشفيات اتخذت قرارًا بإنشاء قوافل طبية شاملة من كافة التخصصات للكشف على المرضى بالمجان، بالإضافة إلى الخدمات المجانية التي تقدم داخل مستشفى الطوارئ والعيادة الشاملة طوال الشهر،  ولكن تلك القافلة ستكون يوم واحد ويتم من خلالها الكشف على المرضى والتعامل مع كل حالة تحت إشراف لجنة طبية شاملة من إداة المستشفى حتى يتم غلق الأبواب الخلفية للمصالح الشخصية.

جامعة طنطا تخصيص أيام محددة لفحص المرضى مجان ا ادارة المستشفيات إدارة المستشفى خدمة حقيقية تستهدف الطبقة التي تستحق قوافل طبية شاملة من كافة التخصصات عميد طب طنطا يرد بخصوص إلغاء أيام الكشف المجاني للمرضى

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