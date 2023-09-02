مدير التأمين الصحى بالغربية: مكتبى مفتوح أمام الجميع

بدأ الدكتور تامر مدكور، مدير فرع التأمين الصحي الجديد بالغربية، مهام عمله، اليوم السبت، بعقد المجلس التنفيذي للفرع بحضور قيادات الفرع ومديرى الإدارات ومديرى جميع الوحدات.

بدأ الاجتماع بكلمة لمدير الفرع أثنى فيها على مجهودات مدير الفرع السابق الدكتور سيد جلال، متمنياً له النجاح والتوفيق فى المرحلة القادمة.

كما ناقش مع جميع الإدارات والوحدات ما تم الوصول إليه من أعمال ووضع خطة مستقبلية للعمل الفني والإداري للوصول إلى تقديم خدمة طبية جيدة للمنتفعين تتسم بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، كما دعا الجميع إلى العمل بروح الفريق ولا تهاون مع المقصرين.

ودعا مدكور إلى أهمية تفعيل دور الإدارات لمتابعة الوحدات في مستوى الخدمة الطبية المقدمة والعمل المستمر على مدار الساعة.

مناقشة المشاريع الهندسية التي لا تزال قيد الإنجاز ومتابعتها ومراحل إنجازها

وناقش الاجتماع المشاريع الهندسية التي لا تزال قيد الإنجاز ومتابعتها ومراحل إنجازها وإتمامها بأفضل وجه بالسرعة الممكنة وفق المدد الزمنية المحددة.

وأكد مدكور، في ختام الاجتماع، أن مكتبه مفتوح أمام الجميع على مدار الوقت لما فيه صالح للمنتفع أو الفرع، متمنياً للجميع مزيداً من الرقي والتقدم.