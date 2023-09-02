إطلاق مبادرة "اتعلم اتأسس" لدعم طلاب الإعدادية الضعاف والراسبين بالغربية

انطلقت، اليوم السبت، مبادرة تعليمية مجانية في مرحلة التعليم الإعدادي تحت شعار "اتعلم اتأسس" في محافظة الغربية، بقيادة الدكتورة غادة عبية، مدير التعليم الإعدادي بالغربية، وبإشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتهدف هذه المبادرة إلى جذب الطلاب الضعاف والراسبين ومساعدتهم في تحسين مستواهم العلمي والثقافي.

وأكد المهندس ناصر حسن أن هذه المبادرة تأتي كخطوة هامة في سبيل تعزيز التعليم الإعدادي في المحافظة وتعزيز فرص النجاح للطلاب الذين يواجهون صعوبات في تحقيق تقدمهم الأكاديمي، وتهدف المبادرة إلى إعادة إلهام هؤلاء الطلاب وإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق تفوقهم الأكاديمي.

وأضاف: “تشمل المبادرة مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية المتنوعة التي تستهدف تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية، ستتضمن هذه البرامج دروس تقوية في المواد الأساسية، وورش عمل تفاعلية، وندوات تثقيفية، وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة، سيتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع مجموعة من المعلمين المتخصصين والخبراء في مجال التعليم”.

من جهتها، أعربت الدكتورة غادة عبية عن سعادتها بإطلاق هذه المبادرة الهامة، مشيرة إلى أنها ستسهم في تحفيز الطلاب على العودة إلى المدرسة وتحقيق تقدمهم الأكاديمي. وأضافت أنها ستعمل بكل تفانٍ على توفير بيئة تعليمية محفزة ومشوقة للطلاب، حيث يشعرون بالثقة والدعم لتحقيق أهدافهم، موجهة الشكر المهندس ناصر حسن علي دعمه الكامل للمبادرة وتفانيه في توفير جميع الموارد اللازمة لنجاحها.

وشددت على أهمية توفير الفرص التعليمية للطلاب الضعاف والراسبين، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكامنة، ومن المتوقع أن تحقق مبادرة "اتعلم اتأسس" نجاحًاً كبيرًا في جذب الطلاب وتحسين مستواهم العلمي والثقافي، وعلى المدى البعيد، ستساهم هذه المبادرة في تعزيز نسبة النجاح وتقليل معدل الرسوب في التعليم الإعدادي بالغربية، مؤكدة أن بعض المحافظات الأخرى قد اعلنت عن اهتمامها بتنفيذ مبادرات مماثلة، ما يعكس قدرتها على المساهمة في تحسين جودة التعليم على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن مبادرة "اتعلم اتأسس" تأتي في إطار التركيز الشامل على تعزيز جودة التعليم وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومنصات دعم للطلاب الضعاف والراسبين، بهدف تمكينهم من تحقيق نجاحهم وتطوير مهاراتهم، ومن المتوقع أن تتبنى محافظة الغربية تجربة مبادرة "اتعلم اتأسس" كنموذج يحتذى به في مجال تعزيز التعليم وتقديم الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت، ويشكل دعم الطلاب الضعاف والراسبين جزءًا أساسيًا من التطور الشامل للتعليم والتعلم، ويعكس التزام الحكومة والمؤسسات التعليمية بتوفير فرص متكاملة ومتساوية لجميع الطلاب، ومن خلال توفير الدعم والتشجيع لهؤلاء الطلاب، يمكن خلق مستقبل أفضل لهم وللمجتمع بأسره.