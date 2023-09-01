ابن الغربية بطل رفع الأثقال لذوى الهمم: الرئيس السيسى هو من أطلق شرارة قادرون باختلاف

عاشت قرية شوبر التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية ليلة سعادة عارمة لرفع ابن القرية اسم مصر ومحافظة الغربية عالميا فى المحافل الدولية حيث حصد الميدالية البرونزية فى بطوله رفع الأثقال البارلمبى لذوى الهمم والاقزام بدوله الإمارات.

حيث خرجت القرية عن بكرة أبيها لاستقبال ابن القرية محمد طارق المنياوى بالطبل والمزمار البلدى حيث قاموا برفعه على الأعناق وهو رافع علم مصر.

وأكد البطل محمد طارق أن الرئيس السيسى هو الذى أطلق شرارة مبادرة قادرون باختلاف والتى غيرت من شكل ذوى الهمم فى أعين الناس علاوة على مراعاة الدولة لنا فى كل الألعاب الرياضية.

وطالب المنياوي، الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية والمسئولين عن الرياضة بتكريمه.

الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية مثل (الشلل السفلي أو النصفي، الشلل الرباعي، الحثل العضلي، متلازمة ما بعد شلل الأطفال)، ومنها أيضًا اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف مثل البتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي والرنح وضعف البصر وإعاقة النمو.

وتقام أيضًا دورة ألعاب بارالمبية شتوية وأخرى صيفية. وكانت أول دورة لها عام 1988م في مدينة سيول بكوريا الجنوبية وتعقد مباشرة بعد كل دورة ألعاب أولمبية. وتخضع جميع ألعاب الدورة لإدارة وتحكيم اللجنة البارالمبية الدولية.

تعتبر الانطلاقة الأولى لألعاب المعاقين هو تجمع صغير لقدامى محاربي الحرب العالمية الثانية في عام 1948 لتصبح واحدة من أكبر الأحداث الرياضية الدولية في مطلع القرن 21. ويسعى البارالمبيون للتساوي بالرياضيين الأولمبيين الغير معاقين، لكن يقف أمام ذلك وجود فجوة تمويلية كبيرة بين تمويل رياضيي الأولمبياد والبارالمبياد.

ويتم تنظيم دورة الألعاب البارالمبية بالتوازي مع دورة الألعاب الأولمبية، في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم بتنظيم دورة الألعاب الخاصة والتي تشمل الرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، وودورة الألعاب الدولية للصم والتي تضم رياضيين يعانون من الصم.