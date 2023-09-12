الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات الرئيس.. الحكومة تستعد لإطلاق خطة تنموية شاملة في شمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والفريق أحمد خليفة، أمين عام وزارة الدفاع، واللواء السيد حرحور، مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التهديدات الإرهابية بسيناء

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة.

الخطة التنموية لشمال سيناء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الخطة التنموية لشمال سيناء، تم إعدادها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة..وتم الوضع في الاعتبار ما يتم تنفيذه من مشروعات لمختلف الوزارات.

وأشار "سعد" إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف الخطة التنموية التي سيتم تنفيذها في شمال سيناء، وكذا القطاعات المختلفة التي ستشملها المشروعات، سواء المشروعات الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وغيرها.

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وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة مرافق المحافظة.

وأوضح سعد أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجمالي المشروعات المنفذة في شمال سيناء منذ 2014، وحتى الآن، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المخطط تنفيذها في الفترة القادمة، ومراحل تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتكلفتها الاستثمارية، وما سوف توفره هذه المشروعات من فرص عمل كثيفة للشباب، وتُسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لبعض الحوافز التشجيعية لجذب المستثمرين للعمل بشمال سيناء. 

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