رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والعميد/ عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس.

إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتعددة حول موضوع تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية هو إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة، من أجل التوصل لأفضل الحلول المبتكرة التي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة جنوب القاهرة التاريخية، وفى نفس الوقت تسهيل الحركة المرورية المكتظة في هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية والتراثية والديمغرافية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليها، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين، للاستقرار على المخطط النهائي الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية.

متابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا مصر" التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية في الاستثمار في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.