الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثانى الميدانى والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ .ح  محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثانى الميدانى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى؛ بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم مهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالمستوى الراقى لكافة العناصر المنفذة للمشروع، ما يعكس الاستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والاحترافية فى تنفيذ المهام.

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أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل المشروع

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.

فى سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطنى الذي يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

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وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع رجال الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من وعى وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلاً عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثانى الميداني.

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أسامة عسكر القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى

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