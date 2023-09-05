الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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مصر

الفريق أول محمد زكى يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالى لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

معيار القبول فى الأكاديمية العسكرية

كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية المقررة للالتحاق، وناقش عددا من الطلبة المتقدمين فى أساليب الاختبارات التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنياً على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية فى ضوء المنافسة القوية التى تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة.

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الاختبارات، موصياً بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية، كما طالب الطلبة المتقدمين بالاجتهاد والإعداد الجيد من خلال رفع المستوى الثقافى والمعرفى والبدنى لديهم، متمنياً التوفيق والنجاح لكل المتقدمين.

وفي ختام الجولة التفقدية، وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كل الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التى تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة.

الانتاج الحربى الأكاديمية العسكرية القوات المسلحة معيار القبول في الأكاديمية العسكرية محمد زكي

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