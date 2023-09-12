الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم مزق جسد شاب بسبب "طفل" فى عين شمس للمحاكمة

متهم
متهم

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة متهم بقتل جاره بسبب مشادة بينهم حول سبه طفلا في المنطقة، إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم بتمزيق جسد شاب بسبب «طفل» فى عين شمس للمحاكمة

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى يفيد باستقباله شخصا مصابا بجروح متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفي متأثرا بإصابته.

واستمعت المباحث لوالدته التي أكدت أن مشادة كلامية بين نجلها وجاره بسبب سبه طفلا من أقاربه بالمنطقة، وتطورت المشادة لتعديه على نجلها بالضـرب باستخدام سلاح أبيض تسبب في إصابته التي أنهت حياته.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات  بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من مدرس بالمعاش، يحمل جنسية إحدى الدول، بحضور سيدة وشخصين، مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول، مبلغ مالى، فيزا كارد، ساعة يد، بعض الأجهزة المنزلية.

وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم سيدتين وزوجيهما وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محموله.

وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كل المسروقات، وأقر المتهمون أنهم على علم أن المجنى عليه يعيش بمفرده، فادعوا عملهم مندوبي مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.

نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية المحاكمة الجنائية قتل جاره قسم شرطة عين شمس جروح متفرقة بالجسم

مواد متعلقة

تفاصيل قتل صاحب محل هواتف محمولة.. وضبط مندوبي مبيعات مزيفين بالجيزة

يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

طعنة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جزار ببولاق

الأكثر قراءة

جريمة منتصف الليل.. "محمد" ينحر شقيقته "فريدة" فى الشارع

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

سامح شكرى: مصر تتضامن مع المغرب فى مواجهة آثار الزلزال المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية