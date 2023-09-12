إحالة متهم مزق جسد شاب بسبب "طفل" فى عين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة متهم بقتل جاره بسبب مشادة بينهم حول سبه طفلا في المنطقة، إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة المتهم بتمزيق جسد شاب بسبب «طفل» فى عين شمس للمحاكمة

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى يفيد باستقباله شخصا مصابا بجروح متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفي متأثرا بإصابته.

واستمعت المباحث لوالدته التي أكدت أن مشادة كلامية بين نجلها وجاره بسبب سبه طفلا من أقاربه بالمنطقة، وتطورت المشادة لتعديه على نجلها بالضـرب باستخدام سلاح أبيض تسبب في إصابته التي أنهت حياته.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من مدرس بالمعاش، يحمل جنسية إحدى الدول، بحضور سيدة وشخصين، مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول، مبلغ مالى، فيزا كارد، ساعة يد، بعض الأجهزة المنزلية.



وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم سيدتين وزوجيهما وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محموله.

وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كل المسروقات، وأقر المتهمون أنهم على علم أن المجنى عليه يعيش بمفرده، فادعوا عملهم مندوبي مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.