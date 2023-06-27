تحقيقات موسعة في مقتل وإصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بالمرج

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.



وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



وكان قسم شرطة المرج بالقاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش، وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم "جميعهم مقيمون بدائرة القسم" في مشاجرة.



وبسؤال المصابين، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش"، مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، والتى أودت بحياة أحدهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم في الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم.