الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة منتصف الليل.. مأساة "فريدة" بعد ذبح شقيقها لها في شارع ببورسعيد

القتيلة
القتيلة

كعادتها يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أغلقت فريدة نبيل، 24 عامًا، ستار المحل الذي تعمل فيه لتأجير فساتين الزفاف في المنطقة الثامنة بحي المناخ، في محافظة بورسعيد، وتأكدت من رصد المحل وعدم ترك أي شيء من متعلقاتها لتعود إلى منزلها، ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها رواية أخرى.

تفاصيل مأساة فريدة 


المأساة التي تعرضت لها الفتاة "فريدة"، التي ما زالت في مقتبل عمرها، كانت تحلم بالفستان الأبيض وتستعد لخطوبتها خاصة بعد ارتباطها بشاب ونجحت في إقناعه بالزواج منها، ولكن لم تكن تعلم أن هناك من يعترض على الخطوبة ويترصد لها ليقتلها ويجعلها نيرة أشرف جديدة، ولكن ليس على يد حبيبها بل على يد شقيقها الذي أزهق روحها في الطريق أمام المارة.

وفي طريق عودتها لمنزلها لتستريح وتنام لتبدأ يوم جديد لعملها، وأثناء سيرها بجوار مسجد الحسين في حي المناخ، وجدت دراجة نارية تترصدها، وعند محاولتها كشف هوية من يحاول مضايقتها، لم تجد أي مقاومة من شباب ضالين كما اعتادت، ولكن وجدت نفسها تعرضت لطعنات بسلاح أبيض في الرقبة والقلب، والتي أصابتها بجروح خطيرة.

 

فريدة

ذبيحة في الشارع

في ثوانٍ معدودة، سقطت الفتاة على الأرض، وخرجت دموعها من رقبتها كالشاه المذبوحة، وتجرعت الرحمة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مستلقية على الشارع، ولم يتمكن أحد من إسعافها لوفاتها على الفور.

 

فريدة

 

اعترافات المتهم 

وتبين أن الأهالي حاولوا اللحاق بالجاني الذي فرَّ بمجرد طعن الفتاة، وتم ضبط إحدى المشتبه بهم، في حين فرَّ الآخر هاربًا. ولكن عند تسليم المتهم لقسم الشرطة، أدلى بمعلومات تفيد بأن رفيقه الذي كان معه هو شقيق المجني عليها والمتورط في الجريمة، وأنكر المتهم المعروف باسم "محمد" أن يكون لديه نية قتل أخته، وأفاد شهود عيان بأنه مريض نفسي. وقد قررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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