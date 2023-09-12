الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مريض نفسى".. جيران قاتل شقيقته يروون لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة

فريدة
فريدة

"مقاطع أهله من فترة كبيرة" بهذه الكلمات بدأ جيران فريدة الفتاة المقتولة ذبحا على يد شقيقها حديثهم بعد أن تحولت المنطقة بالكامل إلى سرادق عزاء لأخذ العزاء في تلك الفتاة التي وصفها الجميع بصاحبة الأخلاق الحميدة والأدب.

يعاني من مرض نفسي 

ويقول" أحمد . ع. ا" إن القاتل يعاني من انفصام في الشخصية وتظهر عليه منذ مدة طويلة بوادر المرض النفسي ويعيش بمفرده تاركا أسرته.

وتابع أن قاتل شقيقته أثيرت حوله منذ فترة أنه اتجه لسكة الإلحاد إلا أن أسرته حولت دفع هذه الشائعات عنه لينفصل عنهم بعد ذلك بالسكن منذ 4 سنوات في منطقة أخرى ويقاطع خلال تلك السنوات أسرته تماما.

حسنة الخلق ولم تتوقع الغدر من شقيقها

وكشفت " مي.  س. م" جارة القتيلة عن أن الفتاة كانت علي خلق والجميع يشهد لها بالأخلاق وتعمل في أحد محال تأجير فساتين الزفاف وسبب مقتلها على يد أخيها هو رفضه خطبتها من الشاب الذي أرادته، مؤكدة أنها ماتت "مغدورة" ولم تتوقع أن يفعل بها شقيقها هذا الجرم الكبير.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل شقيقتة 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية قيامه بذبحها وسط الشارع نطاق حي المناخ في ظروف غامضة.

كما أمرت بالتحفظ على جثة فتاة تحت تصرفها، وذلك لحين انتهاء الإجراءات التشريحية وخروج تقرير الطب الشرعي.

وكان قد استقبلت مشرحة مستشفى النصر جثمان فريدة نبيل السيد عثمان، وتبلغ من العمر ما يقرب من 25 عاما، متوفاة نتيجة جرحي ذبحي من الأذن للأذن، وتم وضعها بمشرحة مستشفى النصر تحت جهات التحقيق.

وتبين أن القاتل هو محمد نبيل شقيق الفتاة، وقد أقدم على قتلها في شوارع حي المناخ بمحافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط الشاب الذي أنهي حياة شقيقته وذلك قبل أن يفر هاربا وذلك بعد أن تمكن الأهالي من شل حركته وأخذ السلاح منه.

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