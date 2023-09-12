الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد ،اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل شقيقتة 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية قيامه بذبحها وسط الشارع نطاق حي المناخ في ظروف غامضة.

كما أمرت بالتحفظ على جثة فتاة تحت تصرفها، وذلك لحين انتهاء الإجراءات التشريحيه وخروج تقرير الطب الشرعي.

وكان قد استقبلت مشرحة مستشفي النصر جثمان فريدة نبيل السيد عثمان، وتبلغ من العمر ما يقرب من 25 عاما، متوفية نتيجة جرحي ذبحي من الأذن لـ الأذن، وتم وضعها بمشرحة مستشفي النصر تحت جهات التحقيق.

شقيق الفتاة

وتبين أن القاتل هو محمد نبيل شقيق الفتاة، وقد أقدم على قتلها في شوارع حي المناخ بـ محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، من ضبط الشاب الذي أنهي حياة شقيقته وذلك قبل أن يفر هارب وذلك بعد أن اجهرت علية الأهالي وشلت حركته واخد السلاح منه.