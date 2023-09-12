الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الناشرين المصريين" يعزي الشعب الليبي في ضحايا العاصفة "دانيال"

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

تقدم اتحاد الناشرين المصريين رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بخالص تعازيه وتضامنه مع الأشقاء الليبيين لما أصاب عدة مناطق بالجمهورية الليبية من عاصفة متوسطية وسيول عارمة، ونؤازرهم فى مصابهم الأليم جراء تلك العواصف التى ضربت عدة مناطق فى ليبيا.

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين تقديم كامل العون والدعم للزملاء والأشقاء بالجمهورية الليبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المفقودين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. حفظ الله ليبيا من كل مكروه وسوء.

2000 قتيل سقطوا فى درنة بسبب إعصار دانيال

وأعلن وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط نحو ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد بسبب إعصار "دانيال".

وأضاف الوزير في الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، في تصريحات صحفية، أن السلطات بالمنطقة الشرقية تتوقع آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة وحدها، وأن السيول والفيضانات بالمدينة ناجمة عن انهيار سدين مائيين.

كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن ليبيا تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد ضحايا العاصفة دانيال الـ2000 شخص، بينما الآلاف في عداد المفقودين، مع توقعات أن يكون العدد الحقيقي للوفيات يصل إلى عدة آلاف.

وأكد المسئولون أن العاصفة تسببت في اختفاء الأحياء بسكانها والضحايا بالآلاف، حيث فقدت العاصفة قوتها الهائلة بعد وصولها مصر أمس الإثنين، عقب مرورها من الأراضى القاحلة في ليبيا.

العاصفة دانيال 
تسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات، لذلك أعلنت حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جارٍ عن المفقودين.

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