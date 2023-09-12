الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حقوق الشيوخ تشيد بتوجيه الرئيس بدعم ليبيا والمغرب: اسم "أم الدنيا" لم يأتي من فراغ

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة  حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدة أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا يأتي من فراغ، بل لمواقفها التاريخية على مصر العصور.

دور مصر الداعم لدول المنطقة 

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة الصعبة جراء كارثة الإعصار والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.

 تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم

كما تقدمت "إسحق"  بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدة على تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصابهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.

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تحذير من العاصفة دانيال

وطالبت مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية خاصة في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية على حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية.

وكان الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة قد أسفر عن سقوط 2497 قتيلاً، و2476 مصاباً، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

كما أدى  الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات المغربية.

فيما لقى نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي آثار زلزال المغرب

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