الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشيرة خطاب: المجلس مستقل ولا يدافع عن الحكومة ويقدم رؤيته عن حقوق الإنسان

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب  رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن  المجلس منذ إنشائه عام ١٠٠٤ ويصدر تقارير سنوية بانتظام،ومنذ إنشائه يتمتع بالرتبة ألف، كما أن مصر من الدول المؤسسة للحركة العالمية حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبني عسل، أن المجلس قدم نسخة من التقرير السنوى الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الشورى ومجلس النواب ولجان حقوق الإنسان وكل الجهات تدرس التقرير ونستقبل التعليقات، مؤكدة أنه مركز مستقل ولا يدافع عن الحكومة ويقدم رؤيته عن حقوق الإنسان، كما يرصد المجلس شكاوى المواطنين.

مشيرة خطاب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن المجلس سلط الضوء على الضمانات التشريعية

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن المجلس سلط الضوء على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، مردفة: الدولة أنشأت مبادرات رائعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب تقرير سنوي رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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