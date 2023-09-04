الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشيرة خطاب: المرأة والأقباط يتمتعون بحقوق غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك نقلة كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقباط.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، المرأة اكتسبت في عهد الرئيس السيسي حقوقًا غير مسبوقة، مما يعد نصرًا كبيرًا، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة.

انتصار الرئيس السيسي للمرأة تحضر وذكاء

وتابعت: "انتصار الرئيس السيسي لحقوق المرأة خلق ورقي منه وذكاء؛ لأنه إذا أردت إحداث تغير في المجتمع يكون مفتاح ذلك المرأة"، مشددة على أن المرأة مفتاح أي تغيير في المجتمعات.

وواصلت: "نسبة المرأة والأقباط في المجتمع من الممكن أن تصل إلى 70% معًا، وبهذه النسبة حصلت المرأة على حقوقها بشكل أفضل من الوقت السابق".

مشيرة خطاب المرأة الاقباط عهد الرئيس السيسي حقوق المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء المقبل وذروة الارتفاع الجمعة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

داليا البحيري تكشف سر نجاح فيلمها الأخير "أولاد حريم كريم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب