مشيرة خطاب: المرأة والأقباط يتمتعون بحقوق غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك نقلة كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقباط.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، المرأة اكتسبت في عهد الرئيس السيسي حقوقًا غير مسبوقة، مما يعد نصرًا كبيرًا، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة.

انتصار الرئيس السيسي للمرأة تحضر وذكاء

وتابعت: "انتصار الرئيس السيسي لحقوق المرأة خلق ورقي منه وذكاء؛ لأنه إذا أردت إحداث تغير في المجتمع يكون مفتاح ذلك المرأة"، مشددة على أن المرأة مفتاح أي تغيير في المجتمعات.

وواصلت: "نسبة المرأة والأقباط في المجتمع من الممكن أن تصل إلى 70% معًا، وبهذه النسبة حصلت المرأة على حقوقها بشكل أفضل من الوقت السابق".