غير مؤهلة.. ترامب يطالب بتنحى القاضية المشرفة على قضية اقتحام الكابيتول

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي يواجه عددا من الاتهامات القضائية الآن بتنحية القاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.

ووفقا لم نقلته وكالة نوفوستي فقد قال ترامب في العريضة التي قدمها للمحكمة: اقترحت القاضية تشوتكان، في سياق قضايا أخرى، إدانة ترامب وسجنه، مثل هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها قبل بدء هذه المحاكمة ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، تدل على أنها غير مؤهلة".

وكانت شاتكن، قد أعلنت أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024 كما رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا.

واشنطن بوست: القضايا التى يواجهها ترامب لم تؤثر على حظوظه بانتخابات 2024

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، إن القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تؤثر على حظوظه في سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 2024، ولكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن فوز ترامب في انتخابات 2024 سوف يهدد الشرعية الرئاسية الأمريكية.

ترامب وسباق البيت الأبيض

وقالت الصحيفة إن لوائح الاتهام الأربع ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لم تضعفه حتى الآن، وبدلًا من جعله أكثر قابلية للهزائم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أو حثه على الاستقالة، فإن "القضايا القانونية" التي يواجهها ترامب، لم يكن لها تأثير يذكرــ بل كانت إيجابية بعض الشيءــ على حظوظه السياسية.

ترامب يتجه نحو ترشيح الحزب الجمهوري ولديه فرصة عادلة لهزيمة بايدن

وتابعت "واشنطن بوست": يتبقى أربعة عشر شهرًا حتى نوفمبر 2024، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات الرئاسة، ولكن حتى الآن فإن ترامب يتجه نحو ترشيح الحزب الجمهوري، ولديه فرصة عادلة لهزيمة الرئيس بايدن أو أي ديمقراطي آخر.