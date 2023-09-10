الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي: جومانشين المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية يمنكه سحب الأصوات من ترامب

ترامب
ترامب

قال روبرت باتلو، المحلل السياسي، إن جومانشين المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، هو من أعضاء الشيوخ المحافظين للغاية بما يؤهله لسحب الأصوات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث لم يعد الأخير هو المرشح الوحيد.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه فيما يتعلق بالعمر فإن الرئيس الحالي جو بايدن 81 عامًا، وترامب عمره 73 عامًا، وعمر جومانشين 76 عامًا، مؤكدًا أن الكثير من الأمريكيين يتطلعون لأصوات بديلة غير المؤسسية.

سلسلة المشاكل التي يتعرض لها "ترامب" تفيده 

وتابع، أنه يرى أن سلسلة المشاكل التي يتعرض لها "ترامب" تفيده وذلك لتسليط الإعلام عليه، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين وضع بايدن قواعد للأدوية الجديدة الموصوفة، كما وضع لوائح جديدة لذوي الهممومع ذلك لم يسلط الإعلام الضوء عليها.

المحلل السياسى جومانشين المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية سحب الأصوات ترامب جو بايدن

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