الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل: لا أتدخل فى أحكام القضاء نهائيًا

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشكلة تراكم القضايا في مصر انتهت، وتم القضاء على المعوقات، لافتًا إلى أنه تم وضع منظومة متطورة لحل مشاكل القضاء وسرعة إنجاز القضايا. 

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد: "لا أتدخل في أحكام القضاء نهائيًا بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العمل في القضاء فقط، لافتًا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية منذ عام 52، ولكن انتهت مؤخرًا. 

رسالة شكر للقضاة 

وتابع: "أنشأنا منظومة عمل كاملة وطبقها القضاة بجهد كبير لتحقيق إنجاز حقيقي، وأتوجه بالشكر للقضاة على تحقيق إنجاز غير مسبوق في العمل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة". 

وأشار المستشار عمر مروان،  إلى أن الدعاوى المدنية قبل عام 2020م، اعتبرناها قديمة، وكانت الأولوية لها في الإنجاز والانتهاء منها، لافتاً إلى أن عدد الدعاوى الباقية من الدعاوى المقيدة من عام 2019م وما قبلها يبلغ 499 دعوى. 

وزير العدل المستشار عمر مروان القضاء الدعاوى المدنية برنامج على مسؤوليتي

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