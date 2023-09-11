الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل: النقاب ليس فرضًا.. والحجاب واجب باتفاق علماء المسلمين

الشيخ أسامة قابيل
الشيخ أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة، ويجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

وأوضح العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جمهور العلماء فسر الزينة الظاهرة هى الوجه والكفين، ولو كان ستر الوجه فرضا لصرحت به الآية الكريمة بشكل كبير. 

وأشار إلى أن لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعد أخلاقية ودينية لها بما يتوافق مع الشرع الحنيف، لافتا إلى أن منع النقاب فى المدارس يمنع التجاوز فى حق الفتيات أو تميزهن على أساس ديني، ويمنع حدوث مشكلات أثناء العملية التعليمية، كما ظهر مؤخرًا أثناء الامتحانات.

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وشدد العالم الأزهري، على أن الحجاب- غطاء الرأس- فرض باتفاق علماء المسلمين، مستشهدًا بحديث السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

ونوه بضرورة عدم إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب، حتى لا يحدث لها ضغوط نفسية، وجعل الأمر متروك لاقتناعها، مشددًا على أولياء الأمور أن يقوموا بإبراز الحكم الشرعي لبناتهن فى ارتداء الحجاب دون تعنيف أو تشدد.

الدكتور أسامة قابيل الأزهر الشريف العالم الأزهري الحجاب غطاء الرأس

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