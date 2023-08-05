أحمد عمر هاشم يحسم الجدل حول فرضية الحجاب

حسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الجدل حول فرضية الحجاب من عدمه.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”، إن الحجاب فرض على كل مسلمة، مستشهدًا بقوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن من يشكك في ثوابت الدين مثل الإسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة، لافتًا إلى أن عقوبة حد الردة في الإسلام هي القتل.

كما ندد الدكتور أحمد عمر هاشم وأدان جريمة حرق المصحف الشريف في السويد، قائلاً: " إن حرق المصحف جريمة نكراء تستوجب المحاسبة".