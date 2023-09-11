الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفشى كورونا فى أمريكا.. ما هى أبرز الإجراءات؟

كورونا
كورونا

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية موجة جديدة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19"، لا سيما مع انتشار متحورات جديدة من بينها سلالة "بيرولا"، مما دفع العديد من المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات للحماية من العدوى.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك بعض الدعوات لبقاء المواطنين في المنزل، خلال موسم الشتاء، واتخاذ إجراءات خاصة بحضور الطلاب للمدارس.

ووفقاً لموقع "كلورد صن"، فإن اقتراح جعل العملية التعليمية عن بُعد سيأتي بشكل إيجابي على تخفيف حدة الانتشار من السلالة الجديدة، نظرًا لأن المدارس هي مكان يختلط فيه الكثير من الأشخاص، مما يجعلها أرضا خصبة رائعة للفيروسات. 

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هل تلغى الولايات المتحدة حضور الطلاب بالمدارس؟

أضاف الموقع: إن الحد من انتشار فيروس كورونا في المدرسة يعني بشكل مباشر تقليل احتمالية إصابة والد الطفل أو مقدم الرعاية أو أي فرد بالغ آخر من أفراد الأسرة بالمرض الشديد أو الوفاة.

من جانبها، بينت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عددا قليلا من الشركات والمدارس فقط هى المستعدة لتطبيق إجراءات قواعد ارتداء الكمامة، في الوقت الذي أشارت فيه إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس إلى فتح 73 تحقيقًا بشأن تفشي فيروس كورونا في الثلاثين يومًا السابقة.

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استبعاد إصدار قرار تعميم بارتداء الكمامات 

يرجح مسئولون أمريكيون استبعاد عودة التفويض القانوني بارتداء الكمامات، على الرغم من السلالات الجديدة من كوفيد شديدة الانتشار.

واستندوا في ذلك إلى أن المرحلة الحالية تختلف عن بداية انتشار الفيروس، حيث إن الفيروس أصبح موجودا بشكل أساسي في حياتنا، وبات الخبراء يعلمون عنه ما يكفي لمواجهته، لذا من الصعب إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات طيلة حياتهم، ولكن يوصى المرضى والمصابين بالالتزام بارتداء الكمامة.

جرعات معززة من اللقاح 

كما أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه من المقرر أن تطرح أمريكا معززات فيروس كورونا المحدثة، والمصممة خصيصًا لاستهداف المتغيرات الجديدة، الأربعاء المقبل، على الرغم من حصول 17% فقط من الأمريكيين على الجرعة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع الفئات العمرية مثل الجرعات الحالية، لكن 17% فقط من الأمريكيين المؤهلين تقدموا للحصول على جرعة معززة واحدة، كما أنه من المتوقع أن يوقّع مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ماندي كوهين، على اللقاحات في 13 سبتمبر، وفقًا للتقارير.

ما هو متحور بيرولا 

أحد المتحورات الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا، والتي تدق أجراس الإنذار لخبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع في الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وحذر الأطباء من أن "بيرولا" قد يكون مدعاة للقلق لأنه متغير تم تحديده حديثًا وشديد التطور لمتحور أوميكرون، والذي أدى إلى زيادة في الحالات في عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويقول التقرير الأولي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن بيرولا يسبب مرضًا أكثر خطورة أو وفاة أو دخول المستشفى.

وتم اكتشاف المتحور في الدنمارك وإسرائيل وكندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في أغسطس، حسب صحيفة "إندبندنت" الأمريكية.

كورونا ـ كوفيد - 1٩ متحور بيرولا أمريكا إجراءات احترازية

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