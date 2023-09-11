بالتزامن مع الدراسة.. وجبات صحية لصناديق اللانش بوكس

يستعد الآباء والأمهات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويأتي مع ذلك مئات الأفكار من أجل صناديق اللانش بوكس، ويمكنك في القائمة التالية معرفة الوجبات المختلفة حول العالم للوجبات الغذائية المدرسية.

أيضا الوجبات الخفيفة القديمة قد تكون سريعة، لكن أيضا قضاء بعض الوقت في تجربة شيء مختلف لن يقدم نكهات جديدة فحسب، بل سيقدم أيضًا ثقافات جديدة لحياة طفلك الطهوية.

كوسة محشية (فلسطين)

هناك قدر عميق للأطباق المحشوة مثل ورق العنب المحشي والدجاج المحشي، الكوسة المحشوة هي المفضلة.

هذا الطبق مثالي لصندوق الغداء المدرسي نظرًا لتغذيته وقابليته للنقل وتعدد استخداماته ونكهته وملاءمته، يمكن الاستمتاع بها ساخنة وفي درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها إضافة مثالية لصندوق الغداء.

أروز كالدو (الفلبين)

إن الطبق الفلبيني أروز كالدو هو الطعام الرسمي هناك.

الجبنة الرومي والجبنة المحمصة (مصر)

الجبن الرومي والجبن المحمص من الأكلات المصرية الأساسية، الطبق مصدر جيد للطاقة، على مدار اليوم يركض الأطفال ويلعبون ويدرسون ويذهبون ذهابًا وإيابًا إلى الفصول الدراسية، لذا فهم بحاجة إلى شيء يبقيهم مستمرين، بعض الأمهات تقزم بإضافة بعض جبن الشيدر من خلال الطبقات، واستخدم قطرات طازجة من القشدة الحامضة وتقطيع الساندويتش إلى أربع مربعات صغيرة الحجم، ويوصي أيضًا بإضافة القليل من القرفة.



الشطائر (المملكة المتحدة)

صناديق الغداء تتمحور حول الساندويشات، يتم خلط أنواع الخبز مثل اللفائف والخبز الفرنسي واللفائف والكرواسون، ويتأكدون من وجود حشوة مختلفة كل يوم التونا والمايونيز والدجاج المشوي والبيستو والموزاريلا.

الساندويشات مثالية لأنها سهلة الحمل وهو أمر مفيد لأن وقت الغداء يكون مزدحمًا ويريدون أن يكونوا قادرين على تناول الطعام ومن ثم اللعب مع الأصدقاء.

يمكن أيضًا تعديل الساندويشات لتناسب مختلف المأكولات، يمكن لأي شيء تقريبًا أن يوضع بين قطعتين من الخبز من بقايا الدجاج إلى البطاطس المشوية، أما الأطفال الذين يعيشون في الشرق الأوسط فيتناولون الفلافل والحمص والجزر المبشور.