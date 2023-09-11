"نعمة الافوكاتو" تقود مى عمر لأروقة المحاكم

تواصل النجمة مي عمر تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الجديد “نعمة الأفوكاتو” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وأوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية للعمل، حيث يتم التصوير بشكل يومي رغبة من صناع العمل في الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة؛ ليكون أول مسلسل جاهز للعرض بشهر رمضان المقبل.

وعلمت الدستور أن طاقم عمل المسلسل تحت قيادة المخرج محمد سامي سوف ينتقل إلى أحد المحاكم الأسبوع المقبل لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل.

تفاصيل الدور

وتجسد مى عمر خلال أحداث المسلسل شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة تطورات وأحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

أبطال نعمة الأفوكاتو

يشارك فى بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بجانب النجمة مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول خلال الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال مى عمر هو مشاركتها في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

على جانب آخر تنتظر مي عمر تحديد موعد لعرض فيلمها السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما” في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى أبطاله من تصويره بالكامل مطلع العام الجارى ، وتعيش مى عمر خلال أحداث الفيلم قصة حب مع أحمد السعدني.

وفيلم" بضع ساعات في يوم ما" من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن