الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نعمة الأفوكاتو".. جلسات تحضيرية مكثفة لـ مي عمر قبل تصوير مسلسلها الجديد

مي عمر
مي عمر

تواصل الفنانة مي عمر تحضيرات مسلسلها الجديد “نعمة الأفوكاتو” والمقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمشاركته بموسم رمضان المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج محمد سامي يجري جلسات عمل عديدة خلال الفترة الحالية مع الشركة المنتجة لحسم تفاصيل العمل وإبرام التعاقدات رسميًا مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، على أن يعلن عن موعد انطلاق التصوير بعد انتهاء موسم عيد الاضحى المقبل، فمن المفترض بدء التصوير بنهاية موسم الصيف.

وتظهر مى عمر بشخصية “محامية” تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، بينما يجسد الفنان بيومي فؤاد دور والدها ويدعمها دائما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم، والعمل مكون من 15 حلقة.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

بعد بموس أول مرة انطلاق تصوير النجم ياسر جلال سيناريو سيت سماح الحريري شوق

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