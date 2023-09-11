بعد تغيير رئيس مجلس الإدارة.. ننشر أبرز قرارات "مصر الجديدة للإسكان"

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تعيين محمد عبدالمنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، أن خالد زكريا العادلي اعتذر عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية المجلس، وذلك بناءً على طلب جميع أعضاء المجلس.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس إداراتها وافق على عقد الجمعية العامة العادية يوم السبت 7 أكتوبر للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة.

البيع عن طريق الاتفاق المباشر

وذكرت مصر الجديدة للإسكان والتعمير في إفصاح أرسلته للبورصة المصرية صباح اليوم الاثنين، أن العرض يتضمن البيع عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، سيتم استقطاع جزء من هذا المبلغ خاصة المتعلق بالقيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة تحويل كابلات الكهرباء الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.

وأضافت الشركة، أن جدول العمومية يتضمن أيضا النظر في الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إبرام عقود المعاوضة، ومناقشة اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وتحديد الرواتب والمكافآت بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالي 2023.

يذكر أن الشركة أعلنت في 29 أغسطس الماضي، عن قيام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس سامح السيد بتوقيع بروتوكول بشأن أرض منطقة هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة الواقعة على طريق السويس مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بيع الأرض البالغ مساحتها 1695 فدانا بالأمر المباشر بما يحقق مصلحة الشركة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 أعضاء يخص كل طرف منهم ثلاثة أعضاء لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وإدخال ما يلزم من تعديلات، بحسب بيان للبورصة المصرية وقتها.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.