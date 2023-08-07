الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مصر الجديدة للإسكان" تكشف حقيقة تلقيها عرضًا سعوديًا للاستحواذ على الشركة

أرشيفية
أرشيفية

نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تلقيها أي عروض رسمية، متضمنة طلبًا سعوديًا للاستحواذ على الشركة.

جاء ذلك في بيان للشركة إلى البورصة، اليوم الإثنين، ردًا على استفساراتها بشأن ما يتداول بعنوان "طلب سعودي رسمي للاستحواذ على شركة مصر الجديدة للإسكان بقيمة 300 مليون دولار".

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت، أمس الأحد، عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارًا من تاريخ 4 أغسطس 2023.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعاقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع شركة ماتريكس على إدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمتنزه السياحي (الميريلاند) لمدة 3 سنوات.
وأوضحت الشركة أن قيمة التعاقد تبلغ 17.5 مليون جنيه، بالإضافة لإيرادات الأنشطة والفعاليات الأخرى.

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