سامح السيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر اليوم الثلاثاء.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت أمس الأحد عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

وكانت “الدستور” انفردت بخبر رحيل العضو المنتدب السابق تامر ناصر منذ شهر أبريل الماضي وفقا لمصادر مطلعة أكدت للدستور ذلك.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ3 الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.