كل ما تريد معرفته عن رأس السنة المصرية.. وكيف تُقسم الشهور

يصادف يوم 11 سبتمبر بداية العام المصري ضمن التقويم الأول في تاريخ البشرية، هذا التقويم الشمسي طوره المصريون القدماء لتقسيم السنة إلى 13 شهرًا.



ويعتمد على دورة الشمس ويعتبر من أوائل التقويمات التي عرفتها البشرية، ويعتقد بعض المؤرخين أن أول التقويمات الموثقة والمصنوعة تاريخيا تعود إلى العصر البرونزي، استنادا إلى تطور الكتابة في الشرق الأدنى القديم، بينما يعتبر البعض الآخر أن التقويم السومري هو الأقدم، يليه التقويمات المصرية والآشورية والعيلامية.

ويشير الكثيرون، إلى أن التقويم المصري القديم كان أول تقويم دقيق عرفه الإنسان عبر التاريخ.

قدماء المصريين كانوا يعتقدون بأن أول أيام السنة الجديدة هو يوم مصيري في حياة البشر، وأنهم لا بد أن يقوموا بطقوس دينية كبيرة وصلوات حتى تكون السنة الجديدة سنة سعيدة على كل البشر، لذلك كانوا يتعبدون في ذلك اليوم لإله النهر حابى العظيم، لاعتقادهم الراسخ بأن فيضان النيل هو سبب سعادة المصريين.





قدماء المصريين احتفلو برأس السنة بطهي الطيور وعمل المخبوزات، وفي العصور الوسطى استقبل الأقباط على مدار القرون رأس السنة المصرية أو عيد النيروز، كما أطلق عليه المؤرخون الاحتفالات بطهي الزلابية وهي المشبك حاليا.

حملت شهور هذا التقويم أسماء مصرية هيروغليفية قديمة ثم حورت إلى القبطية:



١- توت (١١/١٢ سبتمبر): نسبة إلى الإله المصرى "توت" إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة.

٢- بابة (١٠/١١ أكتوبر): "آبه" هو الاسم الأصلى للأقصر، وكذلك نسبة إلى عيد "أوبت" وهو عيد إنتقال الإله "آمون" من معبده فى الكرنك إلى معبده فى الأقصر.

٣- هاتور (١٠/١١ نوفمبر): نسبة إلى "حتحور" الهة العطاء والحب والموسيقى.

٤- كيهك أو كياك (١٠/١١ ديسمبر): عيد اجتماع الأرواح عند الفراعنة.

٥- طوبة (٩/١٠ يناير): مشتق من الكلمة المصرية القديمة "تاعبت" وهو أحد الاعياد.

٦- أمشير(٨/٩ فبراير): إشارة إلى عيد يرتبط بالاله "مخير" وهو الإله المسئول عن الرياح.

٧- برمهات (١٠/١١ مارس): قد يكون نسبة إلى عيد يتعلق بالملك "أمنحتب".

٨- برمودة (٩ أبريل): نسبة إلى "رنوده" إله الحصاد الفرعونى.

٩- بشنس (٩ مايو): نسبة إلى الإله "خونسو"، إله القمر عند الفراعنة.

١٠- بؤونة (٨ يونيو): نسبة إلى عيد "أنت" عيد الوادى، وهو العيد الذى ينتقل فيه "آمون" من شرق النيل إلى غربه، وكانت الذبائح والقرابين تقدم تكريماً للراقدين.

١١- أبيب (٨ يوليو):عيد الإلهة أبيبي عند الفراعنة.

١٢- مسره (٧ أغسطس): نسبة إلى ولادة رع

١٣- النسى أو الشهر الصغير (٧ سبتمبر): يحتفل بأوزيريس فى أول أيام هذا الشهر.