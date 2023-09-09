استمرار المتعة السينمائية بطرح أفلام جديدة حتى موسم رأس السنة (تقرير)

تشهد دور العرض السينمائي خلال عام 2023 انتعاشة كبيرة وطرح كم هائل من الأعمال السينمائية الجديدة لكبار نجوم الفن في مصر وتواصل السينمات الفترة المقبلة استقبال أفلام جديدة بجانب الأفلام المعروض حاليًا للجمهور ويستمر طرح الأعمال الجديدة حتى شهر ديسمبر المقبل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي الأفلام الجديدة المقرر طرحها الأيام المقبلة:

فيلم فوي فوي فوي

ويعرض الفيلم السينمائي "فوي فوي فوي" الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج بدور العرض السينمائي في مصر يوم 13 سبتمبر الجاري وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه منذ يوم 31 أغسطس الماضي.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

“ڤوي ڤوي ڤوي” من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

فيلم دولارات دورلارات

وتستقبل دور العرض السينمائي فيلم “دولارات دولارات” الذي يخوض بطولته الفنان نضال الشافعي، ومن المقرر أن يقام عرض خاص للعمل يوم 13 سبتبمر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، ولكنه يتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

الفيلم بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، صلاح عبدالله، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبدالفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، مهندس ديكور أسامة الشناوي، إستايليست أيمن بخيت، منتج فني رأفت حسن يوسف، مونتير مينا فهيم، مستشار إعلامي وجيه حسن، إخراج محمد خضري.



فيلم حسن المصري

ويطرح فيلم "حسن المصري" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم وذلك في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت إضافة إلى عدد من المشاهد في القاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية، وسينرجي ونيوسنشري.

فيلم أبو نسب

ويطرح الفيلم السينمائي أبو نسلب الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام في موسم أفلام رأس السنة المقبل وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة فيلم “أبو نسب” بجانب محمد إمام كل من النجمة ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم شماريخ

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "شماريخ" شهر ديسمبر المقبل والذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين والذي يجسد ضمن أحداثه شخصية رجل ثري يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب فتاة وتجسدها الفنانة أمينة خليل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.