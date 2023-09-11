حزب روسيا الموحدة يحقق فوزا ساحقا فى انتخابات 4 مناطق أوكرانية ضمتها موسكو

حقق حزب روسيا الموحدة، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، على ما أعلنت اللجان الانتخابية، مساء الأحد، بعد فرز جميع الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا، إن الحزب حصل في إقليم خيرسون، على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%.

وأضافت: "أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات".

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الروسية، فقد أدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب روسيا الموحدة في مجلس النواب الروسي.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الإقليمية، أن الحزب حصل على 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في مقاطعة زابوروجيه.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.

وتجري الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.

وأصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.

كييف تندد وتؤكد بأنها انتخابات لا قيمة لها

من جهتها، نددت كييف بهذه الانتخابات التي وصفتها بـ"الصورية"، مشددة أنها "باطلة وليس لها أساس قانوني".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "الانتخابات الزائفة التي نظمتها روسيا في الأراضي المحتلة موقتا لا قيمة لها بتاتا".

ودعت الوزارة شركاء أوكرانيا إلى "التنديد بممارسات روسيا التعسفية التي لا طائل منها".

وطالبت أيضا بمحاكمة المسؤولين الروس الذين نظموا هذه الانتخابات ومعاقبتهم.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية على وجوب تقديم الأشخاص المرتبطين بهذه الانتخابات الزائفة، بمن فيهم قادة روسيا الاتحادية وممثلو إدارات الاحتلال إلى العدالة.